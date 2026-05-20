        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Yazar Gülay Çelikel Çubukçu Kargı'da öğrencilerle buluştu

        Yazar Gülay Çelikel Çubukçu Kargı'da öğrencilerle buluştu

        Çocuk edebiyatı yazarı Gülay Çelikel Çubukçu, Çorum'un Kargı ilçesinde öğrencilerle söyleşi ve imza gününde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Çubukçu, çocuklarla kitap sevgisi, yazarlık süreci ve doğa bilinci üzerine sohbet etti.

        Kitaplarında çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmayı amaçladığını belirten Çubukçu, çocukların kitaplara ve doğaya gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Doğaya dokunan çocukların geleceği daha güzel inşa edeceğine inanıyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de öğrencilerin yazarlarla birebir iletişim kurmasının kitap sevgisinin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Çubukçu’nun Kargılı olmasının öğrenciler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Peker, "Bu topraklarda yetişmiş bir yazarın öğrencilerimizle buluşması çocuklarımız için ilham verici oldu." diye konuştu.

        Program sonunda öğrenciler, yazarın kitaplarını imzalattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

