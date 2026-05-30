Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Plakası öğrenilemeyen D.D. idaresindeki otomobil, Kelekçi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A'ya (60) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü D.D. gözaltına alındı.

