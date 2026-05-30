Denizli'de yollarda tatil dönüşü hareketliliği sürüyor
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla, kenti Muğla ve Antalya'ya bağlayan güzergahlarda araç trafiği arttı.
Trafik ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için belirlenen noktalarda denetim ve yönlendirme çalışmaları yürütüyor.
Polis ekipleri, zaman zaman durdurdukları sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarının bazı kesimlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.
