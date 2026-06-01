Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Denizlili sipsi ustası Halime Özke, hastaneye kaldırıldı

        "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Denizlili sipsi ustası Halime Özke, hastaneye kaldırıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen 78 yaşındaki Denizlili yöresel sanatçı Halime Özke, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Denizlili sipsi ustası Halime Özke, hastaneye kaldırıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen 78 yaşındaki Denizlili yöresel sanatçı Halime Özke, hastaneye kaldırıldı.

        Beyağaç ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi, 7 torun sahibi sipsi icracısı Özke, dün evinde rahatsızlandıktan sonra yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özke, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Özke'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

        Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Özke'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Özke'nin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Pütün, " Kültürümüzü, geleneklerimizi ve yöremizin eşsiz ezgilerini gelecek nesillere aktaran Halime ablamıza Allah'tan acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci bir an önce atlatarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası

        Benzer Haberler

        Denizli'deki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, yarım kalan...
        Denizli'deki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, yarım kalan...
        Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeler...
        Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeler...
        Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyo...
        Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyo...
        1'i bebek 8 kişinin öldüğü kazadan 20 dakika önce, otobüs şoförü, arıza ned...
        1'i bebek 8 kişinin öldüğü kazadan 20 dakika önce, otobüs şoförü, arıza ned...
        GÜNCELLEME 4 - Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 k...
        GÜNCELLEME 4 - Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 k...
        Otobüs kazasında ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor Otobüs kazasın...
        Otobüs kazasında ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor Otobüs kazasın...