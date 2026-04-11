Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idmanda futbolcular atletik koşu ve çift kale maç yaptı.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Eminevim Ümraniyespor, 13 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
