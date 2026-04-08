        Suça karışan çocuklara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden psikososyal destek

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Hizmetleri Bürosu, suça sürüklenerek bir süre cezaevinde kalanlar ile adli kontrol tedbiri uygulanan çocukların topluma kazandırılması, yeniden suç işleme risklerinin azaltılması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Suça karışan çocuklara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden psikososyal destek

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Hizmetleri Bürosu, suça sürüklenerek bir süre cezaevinde kalanlar ile adli kontrol tedbiri uygulanan çocukların topluma kazandırılması, yeniden suç işleme risklerinin azaltılması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

        Kentte 2018 yılında kurulan "Çocuk Hizmetleri Bürosu"nda görevli sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve eğitmenler tarafından suça sürüklenerek bir süre cezaevinde kalanlar ile adli kontrol tedbiri uygulanan çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Bireysel görüşmelerle çocukların ihtiyaç ve risk analizi yapılarak sorumluluk geliştirme ve davranış değişikliğine yönelik destek sağlanıyor.

        Grup eğitimi ve seminerlere dahil edilen çocuklara bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, öfke kontrolü, iletişim becerileri, sorumluluk, sorun çözme, sosyal uyum gibi kişisel gelişim alanlarında destek veriliyor.

        Spor faaliyetleri, sanat atölyeleri, kültürel geziler ve değerler eğitimi verilen çocuklar, sabır ve planlama becerilerinin güçlendirilmesiyle duygusal olarak kendilerini ifade etmeleri sağlanarak, üretkenliğe teşvik ediliyor.

        Merkezde, çocukların empati geliştirmeleri, düşünsel farkındalıklarının artırılması amacıyla kitap okuma çalışmaları da yapılıyor.

        Önemli durumlarda suça sürüklenen çocuk ve kanuni temsilcisiyle çevrim içi görüşmeler yapılarak eğitim ve danışmanlık sürecinin sürekliliği sağlanıyor.

        Manevi rehberlik olarak çocukların aileleriyle de görüşmeler yapılarak, çocuk ve ailelerde değer odaklı farkındalık ve içsel gelişim destekleniyor.

        Çocuk Hizmetleri Bürosunda görevli uzmanlar çeşitli gerekçelerle suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Çocuklardan olumlu geri dönüşler alıyoruz"

        Merkezde sosyolog Fatma Yassı Gürsoy, AA muhabirine, 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Denetimli Serbestlik Gençlik Programı kapsamında daha etkili, önleyici, rehabilite edici müdahale sistemi oluşturulduğunu belirten Gürsoy, Türkiye'deki adalet sisteminin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik infaz ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde programlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Gürsoy, adalet sistemi içerisinde nihai faydalanıcıların çocuk ve aileleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Suça sürüklenen çocuklara uzmanlar tarafından risk ve ihtiyaç analizlerine göre denetim planı hazırlanır. Denetim planında en fazla 21 gün olmak üzere 3 bireysel görüşme planlanır. Görüşmelerde reform çalışmaları hakkında bilgi alınır. Bireysel görüşme sonrası tekrar hazırlanan planda uygun olduğu düşünülen suça sürüklenen çocuklar grup çalışmalarına ya da seminerlere yönlendirilir. Grup çalışmaları, 2 haftada bir olmak üzere 10 oturumdan oluşur ve 5 ay devam eder. Grup çalışmaları müdürlüğümüz içerisinde bulunan grup odalarında gerçekleştirilir. Seminer çalışmaları ayda bir olacak şekilde planlanır, müdürlüğümüz içerisinde seminer salonlarında gerçekleştirilir. Grup ve seminer çalışmalarına uygun olmayan çocuklar ile bireysel görüşmelere devam edilir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzde Denetimli Serbestlik Gençlik Programı süreci 31 Ağustos 2018'de başladı, şimdiye kadar 3 bin çocuğa ulaştık. Yaptığımız çalışmalarda çocuklardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçten hem biz hem de çocuklar mutlu."

        - "Ailenin desteğiyle çocuğun gelişim sürecinin güçlendirilmesi amaçlanmakta"

        Merkezde psikolog olarak görev yapan Canan Eriman ise yürütülen etkinliklerin suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılması ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla planlandığını belirtti.

        Tüm çalışmaların, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve risk durumuna göre bireyselleştirilerek uygulandığına dikkati çeken Eriman, bu kapsamda öncelikle psikososyal destek programlarının yürütüldüğünü kaydetti.

        Eriman, yaptıkları çalışmalarla öfke kontrolü, iletişim becerileri, empati geliştirme ve problem çözme eğitimleri ile çocukların duygu ve davranışlarını sağlıklı şekilde yönetebilmelerini hedeflediklerini ifade etti.

        Çocuklarla bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla sosyal uyum becerilerinin güçlendirildiğini anlatan Eriman, şunları söyledi:

        "Çalışmalarda eğitim destek faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Okul devamlılığının takibi yapılmakta, ders motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve gerekli durumlarda rehberlik hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca mesleki yönlendirme çalışmaları ile çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri teşvik edilmektedir. Sosyal ve kültürel etkinlikler de programın önemli bir parçasıdır. Spor faaliyetleri, sanat atölyeleri, kültürel geziler ve değerler eğitimi çalışmalarıyla çocukların olumlu sosyal çevre edinmeleri ve boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Aile ile yapılan görüşmeler ve bilgilendirme çalışmaları da sürecin tamamlayıcı unsurudur. Ailenin desteğiyle çocuğun gelişim sürecinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yürütülen tüm etkinliklerin temel hedefi, çocukların yeniden suça sürüklenmesini önlemek, öz güvenlerini artırmak ve topluma uyum süreçlerini desteklemektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

