Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Akçakoca'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine AK Parti'li Meclis Üyesi Ünal vekil seçildi

        Akçakoca'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine AK Parti'li Meclis Üyesi Ünal vekil seçildi

        Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde AK Parti'li Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekilliği görevine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçakoca'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine AK Parti'li Meclis Üyesi Ünal vekil seçildi

        Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde AK Parti'li Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekilliği görevine getirildi.

        Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy alırken 1 üye ise boş oy kullandı.

        Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine gidilen ikinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun (8) yeterli olacağı üçüncü turda ise Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.

        Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti'liler ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı.

        Belediye binası önünde devam eden gerginlik, tarafların dağılmasının ardından son buldu.

        Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Benzer Haberler

        Düzce'de 48 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
        Düzce'de 48 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
        Bayram boyunca bin 925 sürücüye işlem yapıldı
        Bayram boyunca bin 925 sürücüye işlem yapıldı
        Polis ve Jandarma bayramda denetimlerini arttırdı Araması olan 20 kişi yaka...
        Polis ve Jandarma bayramda denetimlerini arttırdı Araması olan 20 kişi yaka...
        Akçakoca Belediyesi başkan vekili Alev Ünal oldu
        Akçakoca Belediyesi başkan vekili Alev Ünal oldu
        AK Parti'de haziran zirvesi
        AK Parti'de haziran zirvesi
        Kirletmek kolay temizlemek emek ister
        Kirletmek kolay temizlemek emek ister