AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan 1 Mayıs mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



İba, mesajında, emeğiyle, alın teriyle ve üretimiyle Türkiye'ye değer katan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Emeğin toplumun en temel değerlerinden biri olduğunu belirten İba, "Alın teriyle hayatını kazanan, ülkemizin üretimine katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. Emeğin ve emekçinin yanında duran bir anlayışla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle çalışanların haklarında önemli iyileştirmeler sağlandığını ifade eden İba, istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için pek çok tedbirin uygulamaya alındığını belirtti.



Emekçilerin taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

