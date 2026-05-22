Trakya'da sağanak etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hafta boyu yağışlı sistemin etkisinde olan Trakya'da yer yer sağanak şiddetini artırıyor.
Sağanak Trakya illerinde ara ara su birikintilerine, trafikte seyir zorluğuna neden oluyor.
Yağışın hava sıcaklıklarını da kısmen düşürdüğü Edirne ve Tekirdağ'da sıcaklık 18, Kırklareli'nde 19 derece ölçülüyor.
Edirne'de dünden bu yana aralıklarla süren yağış zaman zaman etkisini artırıyor.
Bölgede sağanak etkisinin gece yarısına dek sürmesi bekleniyor.
