        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Bienali başladı

        Edirne Bienali başladı

        Edirne'de ilk kez düzenlenen Edirne Bienali, "Köprüler" temasıyla sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde düzenlenen bienal, kentin tarihsel dokusunu sanatla buluşturuyor.

        28 Haziran'a kadar sürecek bienal kapsamında, 23 ülkeden 213 sanatçı eserlerini Edirne'nin tarihi ve kamusal mekanlarında sergiliyor.

        Bienalin mekanları arasında 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Karaağaç Gar Binası, Tarihi Gümrük Karakolu ile Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler yer alıyor.

        "Köprüler" temasıyla hazırlanan bienalde geçmiş ile bugün, yerel ile evrensel ve gelenek ile çağdaş üretim arasında kurulan ilişkilerin sanat aracılığıyla görünür kılınması amaçlanıyor.

        Bienal kapsamında sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

        Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı bienalde hafıza, göç, teknoloji, ekoloji, sınır ve toplumsal dönüşüm gibi güncel konular ele alınacak.

        - Lokomotif sanat galerisine dönüştü

        Bienal kapsamında Tarihi Gar Binası'daki eski lokomotifte de sergi salonu oldu.

        Trende Viyana'dan gelen 20 sanatçı hasret, sevgi, hüzün konulu eserler oluşturdu.

        Kimi valizin içerisine koyduğu bir kitapla, kimi insan figürüyle "yolculukları" anlattı.

        Sanatçılardan Roland Schütz, AA muhabirine Edirne'de bulunmaktan büyük keyif aldığını anlattı.

        Schütz kendisinin sanatçı olması yanında bir arıcı olduğunu eserlerini de dünyanın var oluşundan beri yolculuklarına devam eden arılardan esinlenerek oluşturduğunu ifade etti.

        Petekler yaptığı ifade eden Schütz, "Petekler yarım, güzel sanatlar fakültesi öğrencileri yarım petekleri tamamlayacak aslında arılar gibi birlikte çalışmış olacağız. Arılar çok sosyal canlılar ben de onlardan esinlenerek böyle bir sosyalite katmayı hedefledim." dedi.

        Sedef Hatapkapulu ise Edirne'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, herkesi 28 Haziran'a kadar sürecek bienale davet etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Ece eridi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
