        Edirne'de hizmet içi eğitime katılan Kosovalı öğretmenlere sertifika verildi

        –Edirne'de Hizmet İçi Eğitim Programı'na katılan Kosavalı öğretmenlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, törende yaptığı konuşmada, Kosova'daki Türk toplumunun Türkçe eğitimin yeniden başlamasının 75. yılını kutladığını belirtti.


        Bu sürecin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Damka, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının Kosova'daki Türk toplumuna yönelik desteğinin büyük anlam taşıdığını söyledi.

        Edirne ile Kosova arasında güçlü bağlar bulunduğunu vurgulayan Damka, eğitim ve sağlık alanlarında iş birliğinin sürdüğünü dile getirdi.


        Damka, hizmet içi eğitim programlarının öğretmenler arasında tecrübe paylaşımına katkı sağladığını belirterek, Türkçe eğitimin güçlendirilmesine yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.

        Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin de program kapsamında Kosova'dan gelen 50 öğretmeni bir hafta boyunca Edirne'de ağırladıklarını ifade etti.


        Eğitim sürecinde karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldığını belirten Zehin, programın Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine katkı sağlamasını temenni etti.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise konuşmasında Kosova ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek, bu tür programların iki toplum arasındaki gönül bağını daha da güçlendirdiğini söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da programın eğitimciler açısından verimli geçtiğini belirterek, elde edilen kazanımların sürdürülebilir olmasının önemine değindi.

        Konuşmaların ardından programı tamamlayan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

