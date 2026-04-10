        Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

        Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen resepsiyonda, polis teşkilatının 181 yıldır onurla ve şerefle Türk milletine hizmet ettiğini söyledi.

        Sezer, polisliğin mesai mefhumu gözetmeksizin kendilerini işlerine vakfedenlerin mesleği olduğunu dile getirdi.

        Teşkilatın, devletin ali çıkarları söz konusu olduğunda sınır ötesine gidip bir asker gibi cephede savaştığını ifade eden Sezer, "Devlet ve millet olarak bu teşkilatla ne kadar gurur duysak azdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hem Türkiye'nin hem dünyanın farklı yerlerinde görev yapan personelin polis haftasını canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Polis Teşkilatının kendini geliştirerek hızla ilerlediğini belirtti.

        İmkansızlıklar içerisinde kurulan teşkilatın bugün İHA ve SİHA'lardan silahlı helikopterlere en teknolojik cihazlarla vatandaşlara huzur ve güven temin etmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayan Ayhan, "Bizler de bu kutsal topraklarda, kadim Osmanlı başkentinde sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 181. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

        Programda, Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince botlarla Meriç Nehri'nde gösteri düzenlendi.

        Ekiplerin meşale yakıp Türk bayrağı açtığı gösteride havai fişek de atıldı.

        Resepsiyona, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, polis müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık (...
        Bakan Kacır: Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık (...
        Temeli atılan Uzunköprü OSB Edirne'nin üretim gücünü artırarak istihdam sağ...
        Temeli atılan Uzunköprü OSB Edirne'nin üretim gücünü artırarak istihdam sağ...
        Edirne'de polis teşkilatı nostaljik sergisi ilgi gördü Edirne'de polis teşk...
        Edirne'de polis teşkilatı nostaljik sergisi ilgi gördü Edirne'de polis teşk...
        Trakya'da yer yer kısa süreli dolu etkili oldu
        Trakya'da yer yer kısa süreli dolu etkili oldu
        Trakya Üniversitesinde afet sonrası barınma kapsülüne patent
        Trakya Üniversitesinde afet sonrası barınma kapsülüne patent
        Edirne'de Filistin'e destek gösterisi
        Edirne'de Filistin'e destek gösterisi