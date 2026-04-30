        Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Kabaloğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Ziyarette, çalışma hayatına ilişkin konular ve yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Edirne'de koruyucu aileler ve STK temsilcileri buluştu

        Edirne’de, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in himayelerinde İl Özel İdaresi Gastro Akademi'de düzenlenen programda koruyucu aileler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, programda il genelinde faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri ile koruyucu ailelerle görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda, yürütülen çalışmalar değerlendirilerek koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesi ve çocukların güvenli aile ortamlarında yetişmesine katkı sunacak projeler ele alındı.

        Programın, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiği, koruyucu ailelerin fedakarlığının bir kez daha vurgulandığı belirtildi.

        - Edirne Belediyesi, Almanya'da kentin tanıtımını yaptı

        Edirne Belediyesi, kardeş şehir Almanya’nın Lörrach kentinde düzenlenen Frühlingsfest (Bahar Festivali)’ne katılarak kentin tanıtımını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesini temsilen Belediye Meclis Üyesi Serhad Ceylan ile Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri Can Mert Çeker ve Gizem Ateşçidir festivalde yer aldı.

        Festivalde Edirne'ye özgü yerel ürünler ve tanıtım broşürleri ziyaretçilerle buluşturulurken, kentin kültürel mirası, turistik değerleri ve yerel özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

        Program kapsamında Lörrach kentinin sosyal, kültürel ve kentsel yapısına yönelik teknik incelemeler gerçekleştirildiği, yerel yönetim uygulamaları ve şehir planlama yaklaşımlarının yerinde incelendiği aktarıldı.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Edirne'mizin yurt dışından 8, yurt içinden ise 2 kardeş belediyesi bulunuyor. Kardeş belediyelerimizle kültürel bağlar kurmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Gencan, Lörrach Belediyesi ile ilişkilerin sürdüğünü belirtti.


        Kardeş şehir Adıyaman'daki çalışmalara da değinen Gencan, "Bu kapsamda, kardeş şehrimiz Adıyaman'da deprem sonrası çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bir park inşa ettik. Bunlar kardeş şehir ilişkilerinin en güzel ve somut örnekleridir. Bu bağlar bizim için çok kıymetlidir." diye kaydetti.

        -Edirne'de girişimcilere yönelik kuluçka programı tanıtıldı

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından girişimciler için planlanan Kuluçka Programı Tanıtımı ve Girişimci Buluşmaları etkinliği Edirne'de gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, daha önce TRAKYAKA'nın yürüttüğü programlara katılarak kendi iş fikirlerini hayata geçiren girişimciler, katılımcı öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı.

        Program sonunda, TRAKYAKA ve Trakya Üniversitesi yetkilileri tarafından girişimcilere plaket takdim edildi.

        -Kakava ve Hıdırellez için ulaşım ve otopark planlaması yapıldı

        Edirne Belediyesi, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında ulaşım ve otopark planlamalarının tamamlandığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şenlik alanı olan Sarayiçi ve çevresinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla şehir genelinde belirlenen ücretsiz otopark alanlarının hizmete sunulacağı belirtildi.

        Otobüs, karavan ve binek araçlar için ayrı ayrı planlanan otopark alanlarının II. Bayezid Külliyesi, Papazoğlu, Tuncaspor, Fırınlarsırtı TOKİ, Saraçhane ve Sarayiçi çevresi başta olmak üzere farklı noktalarda konumlandırıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, şenlik süresince trafik yoğunluğunun azaltılması, şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ziyaretçilerin belirlenen otopark alanlarını kullanmalarının önem taşıdığı vurgulandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

