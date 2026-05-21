Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıkların bakım ve temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıkların bakım ve temizliği gerçekleştirildi.

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı yazılı açıklamada, mezarlıkların bakımını sadece bayramlarda değil, yılın her döneminde aynı özenle yaptıklarını belirtti.

        Mezarlıkları temiz ve bakımlı tutmaya devam ettiklerini ifade eden Ormankıran, "Hem eski mezarlığımız hem de yeni mezarlığımızın bakım, ot biçimi ve ilaçlaması yapıldı. 12 yıldır bu anlayışla bu Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklarımızı tamamladık. Ağız tadıyla bir bayram geçirmemiz dileğiyle" dedi.

        - Öğrencilerden Sıfır Atık Market'e ziyaret

        Edirne'de Şehit Asım İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Edirne Belediyesi Sıfır Atık Marketi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

        - Keşan'da sivrisinekle mücadele çalışmaları

        Keşan ilçesinde sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde, cadde ve sokaklarda, sahillerde, durgun sularda, otlak alanlarda, havuzlarda larvasit ile mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ekipler uçkun popülasyonunu en aza indirmek için larvasit, uçkun ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

        - Keşanspor için dayanışma yemeği düzenlendi

        Keşanspor'a destek amacıyla dayanışma yemeği tertiplendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşanspor iş birliğinde düzenlenen Dayanışma Yemeği'ne Keşanspor'a gönül verenler katıldı.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, burada yaptığı konuşmada, Keşanspor'un her zaman yanında olmaya, birlik ve dayanışma içerisinde kulübe destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes-2026 Tatbikatı'nda konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes-2026 Tatbikatı'nda konuşuyor
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Ece eridi
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!

        Benzer Haberler

        Edirne'de kültürel hafızaya yolculuk: Trakya Kelime Müzesi açıldı Trakya'nı...
        Edirne'de kültürel hafızaya yolculuk: Trakya Kelime Müzesi açıldı Trakya'nı...
        Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açılıyor
        Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açılıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Trakya Kelime Müzesi" açıldı
        Edirne'de "Trakya Kelime Müzesi" açıldı
        Edirne Bienali başladı
        Edirne Bienali başladı
        Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden hayat kurtaran cihaz için farkındal...
        Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden hayat kurtaran cihaz için farkındal...