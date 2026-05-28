Keşan'da şehit ailesine bayram ziyareti
Keşan ilçesinde şehit ailesine bayram ziyareti gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Süleyman Susamcı'nın kızı Kader Susamcı'yı ziyaret etti, bayramını kutladı.
Şehitlerin en değerli emaneti ailelerinin yanında olduklarını belirten Özcan, "Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin emanetleri, milletimizin en kıymetli değerleridir." dedi.
