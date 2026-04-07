Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden Edirne Manyas Karakolu'ndaki ihya çalışmaları sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmalarının sürdüğü Manyas (Reşadiye) Karakol Binası'nda incelemede bulundu.



Sezer, Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden olan ve Edirne'nin Yunan işgalinden kurtuluşunun ardından Türk bayrağının ilk kez göndere çekildiği Manyas Karakolu'nda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İhya çalışmaları süren tarihi yapının kısa sürede tamamlanarak kente kazandırılması hedefleniyor.



Sezer, projeye sağlanan destekler dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakanlık yetkilileri ile ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.



Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de incelemede yer aldı.

