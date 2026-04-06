Unutulmaya yüz tutmuş Trakya dokumaları gelecek nesillere aktarılacak

CİHAN DEMİRCİ - Trakya'nın geleneksel kilim dokumalarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ne ait el emeği dokumalar kayıt altına alınıyor.



Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Edirne Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen çalışma kapsamında, bölgedeki geleneksel dokumaların envanteri oluşturuluyor.



Devecihan Kültür Merkezi'ndeki enstitü atölyesinde, Edirne'nin "çuha", Tekirdağ'ın "Karacakılavuz" ve Kırklareli'nin "Poyralı" kilim dokumalarından örnekler hazırlanıyor.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından enstitü bünyesinde "Kilim Müzesi" oluşturulması hedefleniyor.



Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen, AA muhabirine, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Enstitünün AR-GE biriminin saha araştırmaları, arşiv taramaları ve literatür incelemeleri gerçekleştirdiğini belirten Üretmen, "Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki unutulmaya yüz tutmuş dokuma türlerini araştırıyoruz. Elde edilen motifleri, teknikleri ve hikayeleriyle birlikte envantere geçirip arşivliyoruz. Ardından ustalarımız bu dokumaların örneklerini atölyemizde yeniden üretiyor." dedi.



Saha çalışmalarında muhtarların desteğiyle köylere ulaştıklarını ifade eden Üretmen, bağışlanan kilimlerin ileride kurulacak müzede sahiplerinin isimleriyle sergileneceğini dile getirdi.



Üretmen, "Vatandaşlarımızdan sadece bağış değil, ellerindeki dokumaların fotoğraflarını da bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. 100 yıllık kilim örneklerini inceleyerek birebir örneklerini dokuyor ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.



Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Dokuma Atölyesi Usta Öğreticisi Meryem Uzel de kaybolmaya yüz tutmuş kilim motiflerini önce dijital ortamda arşivlediklerini belirtti.



Dokumaların aslına uygun şekilde yeniden üretildiğini vurgulayan Uzel, "Poyralı dokuması 1800'lü yılların sonunda bölgeye yerleşen Türk ailelerinin yaptığı örneklerden biridir. Bu dokumaları arşivleyerek yeniden üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kırklareli'nin "Poyralı", Tekirdağ'ın "Karacakılavuz" ve Edirne'nin "aba" ile "çuha" dokumalarından arşiv oluşturduklarını aktaran Uzel, kilimlerin kök boyalarla boyanan yün iplerden üretildiğini ve özgün yapısına sadık kalındığını kaydetti.



Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Tekstil Teknolojisi Atölyesi öğretmeni Tekin Gazi ise geleneksel dokumaları motif, renk ve teknik özelliklerine uygun şekilde yeniden ürettiklerini dile getirdi.







