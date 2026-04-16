Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Erzincan'da "bazı okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımlarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

        Erzincan Valiliği, sosyal medya hesaplarından "bazı okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar nedeniyle 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında kentteki bazı okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıların ardından söz konusu paylaşımların büyük bir hassasiyet ve titizlikle değerlendirildiği, emniyet birimleri tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş ve gözaltına alınmıştır. Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, halkımızın hassasiyetlerini sömüren ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi, yalnızca valiliğimizce ve yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

        Açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerinin ve ilgili tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

