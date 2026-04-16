Erzincan'da "bazı okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımlarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Erzincan Valiliği, sosyal medya hesaplarından "bazı okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar nedeniyle 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında kentteki bazı okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.



Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıların ardından söz konusu paylaşımların büyük bir hassasiyet ve titizlikle değerlendirildiği, emniyet birimleri tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş ve gözaltına alınmıştır. Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, halkımızın hassasiyetlerini sömüren ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi, yalnızca valiliğimizce ve yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."



Açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerinin ve ilgili tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğü vurgulandı.

