Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken hasta için havalandı

        Erzurum'da ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken hasta için havalandı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 30 yaşındaki lupus hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken hasta için havalandı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 30 yaşındaki lupus hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede yaşayan lupus hastası 30 yaşındaki Şehriban G'nin solunum sıkıntısı çekmesi ve genel durumunun kötüleşmesi üzerine yakınlarınca Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

        Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şehriban G, hastaneye zamanında yetiştirilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı

        Benzer Haberler

        Erzurum polisinden okul çevrelerinde tam güvenlik
        Erzurum polisinden okul çevrelerinde tam güvenlik
        Erzurum'da emniyet mensuplarının eşlerinden hayır çarşısı
        Erzurum'da emniyet mensuplarının eşlerinden hayır çarşısı
        Erzurum'da "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olaylar azaldı
        Erzurum'da "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olaylar azaldı
        EGC'den DHA'ya 2 ödül
        EGC'den DHA'ya 2 ödül
        "Büyük Romulus"dan sezona alkışlarla veda
        "Büyük Romulus"dan sezona alkışlarla veda
        Cami önündeki cinayetin şüphelisi, kahvehane işletmecisini vuran kişi çıktı
        Cami önündeki cinayetin şüphelisi, kahvehane işletmecisini vuran kişi çıktı