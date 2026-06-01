Erzurum'da yapılan millet bahçesine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin adı verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Erzurum'da Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan millet bahçesine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin adının verileceği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dadaşkent ile Ilıca arasında yapımı devam eden ve ilerleyen günlerde hizmete açılacak yatırımın adı, "Vali Mustafa Çiftçi Millet Bahçesi" olarak belirlendi.

        Piknik alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, yapay şelaleler, kafe ve restoranlar gibi birçok sosyal donatının sunulacağı millet bahçesinde, ayrıca tematik orman konsepti oluşturuldu.

        Yaklaşık 15 dönümlük alan üzerinde oluşturulan millet bahçesi, yaz aylarının yanı sıra kafe ve restoranlarıyla kışın da hizmet verecek.

        Çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, çok amaçlı rekreasyon alanı ve yaşam kompleksi olarak hizmet verecek olan tesisin çok yakında hizmete gireceğini bildirdi.

        Tesisin her mevsim hizmet vereceğini ifade eden Akpunar, şunları kaydetti:

        "Aziziye'mizin yeni çekim merkezine dönüşecek olan bu doğal sosyal yaşam alanına, Erzurum'da görev yapan ve halen İçişleri Bakanımız olan Sayın Mustafa Çiftçi'nin adını vereceğiz. Aziziye'de hayata geçirilecek en dikkat çekici projelerden birisi olacak. Saygıdeğer bakanımız, Erzurum Valiliği yaptığı dönemde şehrimize büyük emekler ve hizmetler verdi. İçişleri Bakanı göreviyle de ülkemize kıymetli hizmet vermeye devam ediyor. Erzurum'da görev yaptığı dönemde ilçemize de özel bir ilgi göstermiş, hemşehrilerimizin gönlünde taht kurmuştur. Dolayısıyla biz de bu gözde yerleşkeye İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin adını vererek, minnet ve şükran duygumuzu paylaşmış olacağız. İlçemize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

