Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan ESKİ'ye yönelik suç duyurusu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarifelerine ilişkin iddialar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yapan Albayrak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile sahadaki uygulamalar arasında fark bulunduğuna yönelik teknik inceleme yaptıklarını söyledi.

        İncelemeler sonucunda, "Hizmetler ve Teminatlar" ile "Yaptırımlar" tarifelerinde meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen rakamlardan farklı olarak yaklaşık yüzde 48,5 oranında artış yapıldığını öne süren Albayrak, bu farkın vatandaşlara yansıtıldığını dile getirdi.

        Bazı ücret kalemlerinde dikkati çeken artışlar tespit ettiklerini belirten Albayrak, "Keşif Ücreti'nin 305 liradan 450 liraya, sayaç sökme ve değiştirme ücretinin 6 bin 640 liradan 9 bin 865 liraya, su açma ücretinin ise 225 liradan 332 liraya yükseltildiğini belirledik." dedi.

        Albayrak, söz konusu artışların "sehven hata" olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Komisyon Kararı dosyasında, 'Su ve Atıksu Tarifesi' gibi sayfalarda tüm üyelerin tam imzası bulunurken, fiyatların usulsüzce artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığı ve imza düzeninin bozulduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Resmi evrak taleplerine verilen yanıt süresinin de şüpheleri artırdığını kaydeden Albayrak, "Bu süreçte evraklarına aslına uygun olmayan şekilde yeniden düzenlendiği kanaati oluşmuştur." diye konuştu.

        Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Albayrak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini ve vatandaşlardan tahsil edilen fazla bedellerin iadesi için süreci takip edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

