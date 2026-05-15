Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan Aile Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, ailenin sevgi, dayanışma, güven ve ortak geleceğin inşa edildiği kutsal bir yuva olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında çalışmaların sürdüğünü bildiren Yılmaz, söz konusu planın küresel riskler, demografi, sosyal politika ve hizmet, dijitalleşme ile çevre başlıklarında şekillendirildiğini kaydetti.



Vali Yılmaz, ilde koordinasyon, izleme ve sekretarya süreçlerinin titizlikle yürütüldüğüne değinerek, aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



Aileyi yaşatan değerlerin saygı, fedakarlık, sevgi ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizi bu değerlerle yetiştirmek, hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Eskişehirlilerin ve aziz milletimizin Aile Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, her haneye huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum."



