Eskişehir'de eğitime kazandırılan 2 okul törenle açıldı

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilerek eğitim kazandırılan Nurettin Topçu İlkokulu ile Şehit Mustafa Özdemir Ortaokulu'nun açılışı törenle yapıldı.



Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen okulların açılış töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Eskişehir'in eğitim dünyasına iki önemli okulu daha katmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



İki okulun da Eskişehir'e yakışır nitelikte bütün donanımlarıyla hizmete girdiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:





"Çocuklarımız bu kurumlarda en iyi şekilde eğitim alma imkanına kavuşmuş oldular. 32'şer derslikli iki okul, bölgemizde çok önemli bir ihtiyacı karşılamış olmaktadır. Okullarımızın isimleri de çok kıymetli Nurettin Topçu, fikir dünyamızda ve milletimizde iz bırakan kıymetli bir isim. Şehit Mustafa Özdemir ise şanlı al bayrağımız göklerde dalgalansın, bu vatan Türk vatanı olarak hüküm sürsün diye aziz kanını akıtan kahraman şehidimizin ismi."



Yılmaz, okulların kente hayırlı olmasını temenni ederek, "Eskişehir'imizi eğitimde hep daha ileriye götürecek çalışma ve azmi içinde eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Her alanda eğitimi daha ileriye taşıma anlayışı içinde çalışmalarımızı gayretle, heyecanla sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte hem eserlerimizi kazandırmaya devam edeceğiz hem de eğitimin her alanında en üstlerde olma idealini hep sürdüreceğiz. İnşallah, başarıdan başarıya koşacağız." ifadesini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise okul binalarının bünyesinde bulunan fen bilimleri laboratuvarı ile teknoloji tasarım, görsel sanatlar, müzik, bilişim ve beden eğitim sınıflarının yanı sıra çok amaçlı salon, kütüphane, yemekhane, destek eğitim odaları, idari odalar ve diğer bölümleri ile öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunduğunu kaydetti.



Aydın, Nurettin Topçu İlkokulu'nda 18 şubede 355 öğrenci, Şehit Mustafa Özdemir Ortaokulu'nda ise 11 şubede 257 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından iki okulun öğrencileri tarafından halk oyunu gösterileri, müzikli dans gösterisi sunuldu.



İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Yılmaz, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.



Törene, bazı kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

