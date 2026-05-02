Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Nazım Aydoğmuş'tan haber alamayan yakınları ikamete geldi. Aydoğmuş'u evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

