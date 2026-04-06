Sivrihisarlı öğrenciler dartta Türkiye finallerine yükseldi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi Dart Kız Takımı, Genç Kızlar Dart Şampiyonası'nda son dörde kalarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Bursa'da 21 ilden sporcuların katılımıyla düzenlenen şampiyonada mücadele eden takım, sergilediği başarılı performansla Türkiye genelinde son 16 takım arasına girdi. Elde edilen sonuçla Türkiye finallerine yükselen ekip, 28- 30 Nisan tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilecek Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Eskişehir'i temsil edecek. Takımın başarısında emeği bulunan öğretmen Engin Gezer ile okul idarecileri tebrik edilirken, öğrenciler için final müsabakalarında başarı dileklerinde bulunuldu.

