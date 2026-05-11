        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Boccia branşında Türkiye üçüncüsü Mehtap'ın hedefi milli forma giymek:

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle serebral palsi olan Hayriye Mehtap Özdemir, tavsiye üzerine başladığı elde ettiği başarılarla milli takım formasını giymeyi hedefliyor.

        Henüz 8 aylıkken geçirdiği havale sonrası yürüme yetisini kaybeden ve konuşma güçlüğü yaşayan 41 yaşındaki Özdemir, 2021 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere katılmaya başladı. Burada antrenörünün yönlendirmesiyle boccia sporu ile tanışan Özdemir, kısa sürede bu spora ilgi duydu.

        Düzenli antrenmanlarla kendini geliştiren Özdemir, Gaziantep Boccia Takımı bünyesinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu yıl 23-29 Mart'ta Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ve 17 ilden 132 sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası'nda BC1 kategorisinde üçüncü olan Özdemir, bronz madalya kazandı.

        Elde ettiği derecelerle dikkat çeken Özdemir, hedefinin Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.




        - En büyük hayalı İstiklal Marşı'nı kürsüde okumak

        Boccia ile hayatının değiştiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu spora yaklaşık 5 yıl önce başladım ve çok sevdim. Düzenli çalışmayla dereceler elde ettim. Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonra ise yurt dışında ülkemi temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak en büyük hayalim."

        Başarısının çevresindeki engelli bireylere de ilham verdiğini ifade eden Özdemir, birçok kişinin kendisinden etkilenerek spora başladığını dile getirdi.

        Engelli bireylerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Bizlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Önemli olan fırsat verilmesi. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Yeter ki kendilerine güvensinler." dedi.

        Boccia sayesinde sosyal hayata daha aktif katıldığını anlatan Özdemir, artık kendisini "sporcu" olarak tanımlamanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

