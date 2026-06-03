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        Tescilli Araban sarımsağında hasat başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Tescilli Araban sarımsağında hasat başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

        Dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda dünyadaki en iyi sarımsaklar listesinde ilk 5'e giren sarımsağın hasadı başladı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban sarımsağının sadece bir ürün değil, tüm dünya ülkelerinde ün yaparak marka haline geldiğini dile getirdi.

        Altun, "Araban sarımsağı üretimiyle hem ülke hem bölge hem de Araban ilçesi ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki tarım işçilerinin ekonomisine de önemli katkı sağlayan ve bu yıl 30 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen ve hasadına başlanan Araban sarımsağında, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çiftçilerimiz yüksek rekolte bekliyor." diye konuştu.


        Üreticilerinden İsmail Demir ise Araban sarımsağına Gaziantep'te ve çevre illerden yoğun talep. olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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