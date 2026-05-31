        Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatilinde 49 bin 733 ziyaretçiyi ağırladı

        Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatilinde 49 bin 733 ziyaretçiyi ağırladı

        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli eserin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 49 bin 733 ziyaretçiyi ağırladı.

        Giriş: 31.05.2026 - 20:36 Güncelleme:
        "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eserin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip müzeyi, tatil boyunca 49 bin 733 kişi ziyaret etti.

        Samsun'dan gelen Hediye Beşikçi, Gaziantep'e Zeugma müzesini görmek için geldiğini belirterek, "Çok memnun kaldım, aşırı yoğunluk var. Ben beğendim, güzel eserler var." dedi.

        Konya Beyşehir'den gelen Kamil Bahtiyar ise "Arkadaşlarla çocukları getirdik, tarihi yerleri gezip görsünler istedik. Zeugma'yı da geziyoruz, Gaziantep'e daha önce gelmiştim ama buraya ilk defa geliyorum. Geç gelmişiz, yoğunluk var, buranın hakkını veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

