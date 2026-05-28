Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kıyısındaki villalarda yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

        "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip olan müzeyi, bayram tatilinin 6. gününde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

        Tur rehberi Özkan Deniz, AA muhabirine, Van'dan bölgeye tur düzenlediklerini söyledi.

        Bölgede yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

        "Resmi tatil ve bayram dönemlerinde yoğunluk daha da artıyor. Çalışanlar her zaman izin kullanamıyor. Bu nedenle tatil dönemlerini değerlendiriyorlar. 19 Mayıs ve 1 Mayıs’ta da benzer yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı’nda da aynı ilgiyi görüyoruz. Turizm güzel gidiyor, umarım daha da iyiye gider."

        Sadettin Karabağ ise İzmir’den geldiklerini belirterek, "İlk defa bölgeye bayramda turla geziye çıktık. Müze harika, tarihi eserlerle dolu. İzmir’de de müzeler var ama burası apayrı bir güzellik." dedi.

        Erkan Doğan da Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, müzenin çok etkileyici olduğunu, mitolojik eserlerin günümüze taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

        Münevver Solak, Manisa'dan bayram tatili için Gaziantep'e geldiklerini ve müzeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

        Rümeysa Pınarcı ise Antalya'dan tur eşliğinde geldiklerini, bayram nedeniyle kentte yoğunluk yaşandığını ancak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te dereye serinlemek için giren çocuk boğuldu
        Gaziantep'te dereye serinlemek için giren çocuk boğuldu
        Gaziantep'in tarihi çarşılarında bayram yoğunluğu
        Gaziantep'in tarihi çarşılarında bayram yoğunluğu
        Jandarma, şehit aileleri ve gazileri unutmadı
        Jandarma, şehit aileleri ve gazileri unutmadı
        Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
        Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
        Gaziantep ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastaneye başvurdu
        Gaziantep ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastaneye başvurdu
        Gaziantep'te acemi kasaplar acilleri doldurdu
        Gaziantep'te acemi kasaplar acilleri doldurdu