Gaziantep'te dereye serinlemek için giren çocuk boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dereye giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu. Kırsal İdilli Mahallesi'nde serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki Eren Yıldırım, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan ve İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

