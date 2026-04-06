        Ayakkabı tamircisi vefat eden dostlarının hatırasını fotoğraflarda yaşatıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da yarım asrı aşkın süredir ayakkabı tamir eden Hüseyin Çalık, hayatını kaybeden dostlarını, müşterilerini ve yakınlarını unutmamak ve unutturmamak için fotoğraflarını dükkanının duvarlarına astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Ayakkabı tamircisi vefat eden dostlarının hatırasını fotoğraflarda yaşatıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da yarım asrı aşkın süredir ayakkabı tamir eden Hüseyin Çalık, hayatını kaybeden dostlarını, müşterilerini ve yakınlarını unutmamak ve unutturmamak için fotoğraflarını dükkanının duvarlarına astı.

        Eynesil ilçesinde 1971'de çıraklığa başlayan Çalık, yaklaşık 10 yıl sonra kendi iş yerini açtı. Zanaatını 55 yıldır tutkuyla sürdüren Çalık, dostlarına karşı da vefa örneği sergiliyor.

        Çalık, vefat eden bazı esnaf arkadaşları, müşterileri ve akrabalarının çerçevelettiği fotoğraflarını dükkanında sergiliyor.

        Hüseyin Çalık, AA muhabirine, ilkokuldan sonra yaylada çobanlık yaptığını söyledi.

        Daha sonraki yıllarda ayakkabı tamirciliğine başlayıp 6 yıl çırak olarak çalıştığını anlatan Çalık, askerliğin ardından kendi iş yerini açarak mesleğe devam ettiğini belirtti.

        Çalık, geçmişte ayakkabı imalatı da yaptığını ifade ederek, "Ayağın ölçüsünü alıyorduk, numaraya göre deriyi kesip dikimi yapılıyordu. Bir süre sonra işler azaldı. Ayakkabı üretimi fabrikalarda yaygınlaşmaya başladıktan sonra imalatı bıraktım." dedi.

        - İş yerinin duvarlarında 20'ye yakın fotoğraf yer alıyor

        Mesleğini sevdiğini dile getiren 68 yaşındaki Çalık, "Çıraklıktan beri sabah namazını kılar buraya gelirim. Çorbamı, çayımı içerim dükkanda ve işlerime devam ederim. Sevmesem bu işi yapamam." diye konuştu.

        Hüseyin Çalık, mesleğinin inceliğinin, işi en iyi şekilde yapmak olduğunu anlattı.

        Dükkanının duvarlarında asılı fotoğrafların her birinin hikayesi olduğunu vurgulayan Çalık, fotoğraflardaki kişiler arasında esnaf arkadaşları, müşterileri ve akrabalarının yer aldığını belirtti.

        Çalık, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hatıra olduğunu ifade ederek, fotoğraflara baktığında hüzünlendiğini, geçmişi hatırladığını kaydetti.

        Fotoğrafları görenlerin şaşırdığını aktaran Çalık, "Bazıları 'Bunlar kim?', bazıları da 'İyi yapmışsın, benim fotoğrafımı da asarsın.' diyor. Benim hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

        İş yerinin duvarlarında 20'ye yakın fotoğraf yer aldığını belirten Çalık, bu alışkanlığını dükkanı açık kaldıkça da devam ettireceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"

        Taciz iddiaları ve şüpheli ölüm: Aileden "siyasi baskı" çıkışı "Şikayetimiz...
        Giresun'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Giresun'da aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 2 - Düzcespor: 0
        Giresun'un sokaklarının temizliğinde iki kadın işçi de görev alıyor
        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor