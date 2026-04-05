Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor

Giresun'un Çamoluk ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. İlçenin Hacıahmetoğlu köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan T.K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla kayıp kişiyi arama çalışması gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.