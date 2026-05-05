Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa

        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.


        Kazada vefat eden tır sürücüsü Yaşar Çelik için Espiye ilçesine bağlı Taflancık köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.


        Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.


        - Espiye'de söyleşi düzenlendi

        Espiye'de öğrencilere yönelik, "Yeni Medya Okuryazarlığı ve Dijital Şiddet" temalı söyleşi gerçekleştirildi.


        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarışın, Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yeni medya okur yazarlığı hakkında bilgi aktardı.

        Sarışın, güvenli internet kullanımı ile alınması gereken teknik ve sosyal önlemlere ilişkin de görüşlerini paylaştı.


        - Görele'de resim sergisi açıldı

        Görele'de 9 yaşındaki otizmli Ulaş Adem Topal'ın resimlerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

        Hasan Ali Yücel İlkokulu Konferans Salonunda organize edilen serginin açılışına, Kaymakam İbrahim Civelek, Okul Müdürü Necati Genç, Topal'ın annesi Sevcan Cebeci ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


        Genç, öğrencileri Ulaş Adem Topal'ın yaptığı resimlerle otizmin bir engel değil, sadece farklı bir bakış açısı olduğunu kendilerine kanıtladığını belirterek, "Onun bu saf yeteneği ve kararlılığı hepimiz için birer ders niteliğindedir." dedi.

        - Eynesil'de "Namaz Bilinci" temalı sergi düzenlendi

        Eynesil'de, "Vakti Kuşanmak Projesi" kapsamında hazırlanan "Namaz Bilinci" temalı resim ve tasarım sergisi açıldı.


        Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi Salonundaki serginin açılış törenine, Kaymakam Erkut Pamuk, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hulusi Çınar, İslam'da vakit kavramının sadece kronolojik bir zaman dilimi olmadığını ifade ederek, "Vakit, ibadetlerin yerine getirilmesi için belirlenmiş bir ölçüdür. Vakti kuşanmak ise zamanı bilinç ve sorumlulukla değerlendirmek anlamına gelir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Giresun'da yeni turizm rotası, Karınca Kalesi olacak
        Giresun'da yeni turizm rotası, Karınca Kalesi olacak
        Ordu'da bir evde bulunan piton Giresun'da koruma altına alındı
        Ordu'da bir evde bulunan piton Giresun'da koruma altına alındı
        Giresun'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü
        Giresun'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1 milyar 776 milyon doları aşkın gelir...
        Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1 milyar 776 milyon doları aşkın gelir...
        Giresun'da iş makinesi kazası: 1 ölü
        Giresun'da iş makinesi kazası: 1 ölü