Giresun'dan kısa kısa

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.





Kazada vefat eden tır sürücüsü Yaşar Çelik için Espiye ilçesine bağlı Taflancık köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.





Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.





- Espiye'de söyleşi düzenlendi



Espiye'de öğrencilere yönelik, "Yeni Medya Okuryazarlığı ve Dijital Şiddet" temalı söyleşi gerçekleştirildi.





Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarışın, Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yeni medya okur yazarlığı hakkında bilgi aktardı.



Sarışın, güvenli internet kullanımı ile alınması gereken teknik ve sosyal önlemlere ilişkin de görüşlerini paylaştı.





- Görele'de resim sergisi açıldı



Görele'de 9 yaşındaki otizmli Ulaş Adem Topal'ın resimlerinin yer aldığı sergi düzenlendi.



Hasan Ali Yücel İlkokulu Konferans Salonunda organize edilen serginin açılışına, Kaymakam İbrahim Civelek, Okul Müdürü Necati Genç, Topal'ın annesi Sevcan Cebeci ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.





Genç, öğrencileri Ulaş Adem Topal'ın yaptığı resimlerle otizmin bir engel değil, sadece farklı bir bakış açısı olduğunu kendilerine kanıtladığını belirterek, "Onun bu saf yeteneği ve kararlılığı hepimiz için birer ders niteliğindedir." dedi.



- Eynesil'de "Namaz Bilinci" temalı sergi düzenlendi



Eynesil'de, "Vakti Kuşanmak Projesi" kapsamında hazırlanan "Namaz Bilinci" temalı resim ve tasarım sergisi açıldı.





Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi Salonundaki serginin açılış törenine, Kaymakam Erkut Pamuk, davetliler ve öğrenciler katıldı.



Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hulusi Çınar, İslam'da vakit kavramının sadece kronolojik bir zaman dilimi olmadığını ifade ederek, "Vakit, ibadetlerin yerine getirilmesi için belirlenmiş bir ölçüdür. Vakti kuşanmak ise zamanı bilinç ve sorumlulukla değerlendirmek anlamına gelir." diye konuştu.



