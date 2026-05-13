Hakkari'de 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda dün ilçede bir araçta yapılan aramada 21 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.



Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

