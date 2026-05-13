        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Oğlu odunla başına vurup öldürdü! Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Oğlu odunla başına vurup öldürdü! Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!

        Aydın'da 76 yaşındaki annesi Meryem Akgün'ü başına odunla vurup öldüren caniyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Kan donduran olayda tutuklanan İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu da, cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:48
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, annesi Meryem Akgün'ü (76) başına odunla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Akgün'ün (56) arkadaşı Fırat Balcıoğlu (61), cinayete yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre evinde bulunan kanlı monttaki izlerin Meryem Akgün'e ait olduğu tespit edilen Balcıoğlu, tutuklandı.

        Olay, 8 Mart'ta, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Akgün, ziyaretine gelen kızı tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Meryem Akgün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Başından darbe aldığı belirlenen Akgün’ün cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 348 saatlik kamera kaydı tarandı, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, kadının oğlu İbrahim Akgün'ün işlediği saptandı. Aynı günün akşamı gözaltına alınan Akgün, ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradıklarını belirten Akgün, "Bir süre sonra arkadaşımdan ayrılıp, annemin evine gittim. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip, evde bulunan odunla başına vurup, ölürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

        İbrahim Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        EVİNDE KANLI MONT BULUNDU

        Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün'ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu'nu da şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. İnceleme sonucu, monttaki kan izinin Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balcıoğlu, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

