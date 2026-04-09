Hakkari'de "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi

Hakkari'de, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın katılımıyla "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resimlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle başladı.



Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, bir fikrin doğuşuna ve bir medeniyet yürüyüşünün sahneye taşınmasına tanıklık etmek için bir araya geldiklerini söyledi.



Hazırlanan tiyatro oyununun değişen maarif anlayışını, yenilenen eğitim, öğretim kanununun ruhunu taşıyan bir eser olduğunu belirten Yılmaz, "Artık biliyoruz ki eğitim, yalnızca bilgi aktarmak değil, insanın kalbini, zihnini ve iradesini aynı potada yoğurabilmektir. Yeni maarif vizyonu bize şunu söylüyor. Ezberleyen değil düşünen, taklit eden değil inşa eden, kendini arayan değil, kendini gerçekleştiren bir gençlik yetiştirmek zorundayız." diye konuştu. .



Konuşmanın ardından orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, Yücel Arzen Hacıoğulları ile marş ve türküler seslendirdi.



Hacıoğulları'nın eserlerinin de seslendirildiği etkinlikte, zaman zaman eserlere eşlik eden katılımcılar, keyifli vakit geçirdi.



Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın Hacıoğulları'na tablo hediye ettiği etkinliğe kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

