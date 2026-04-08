Hakkari'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binası alanında düzenlenen etkinlikte Trafik Denetleme, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri görevlileri stant kurdu.



Polisler, stantlara gelen öğrenci ve vatandaşlara birimlerinde kullandıkları envanter, malzeme ve araçları tanıttı, broşür dağıttı.



Çocuklara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, stantları gezerek polislerin haftasını kutladı, çocuklara hediye dağıttı.



Polis maskotu "Kanka"nın çocukları eğlendirdiği etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri de katıldı.

