        Hakkari'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binası alanında düzenlenen etkinlikte Trafik Denetleme, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri görevlileri stant kurdu.

        Polisler, stantlara gelen öğrenci ve vatandaşlara birimlerinde kullandıkları envanter, malzeme ve araçları tanıttı, broşür dağıttı.

        Çocuklara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, stantları gezerek polislerin haftasını kutladı, çocuklara hediye dağıttı.

        Polis maskotu "Kanka"nın çocukları eğlendirdiği etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

