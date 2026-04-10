Hakkari'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası

Hakkari'de motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği tespit edilen sürücüye para cezası verildi, hakkında adli işlem başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, dün bazı sosyal medya platformlarında bir kişinin Hakkari-Van kara yolundaki Depin mevkisinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı ana ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.



Yapılan inceleme sonucunda motosiklet sürücüsünün İ.D. olduğu tespit edildi.



Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "Karayolları Trafik Kanunu'nun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek" maddelerinden para cezası uyguladı.



İ.D. hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

