Hatay İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda üçüncü olan şehit kızını kutladı

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda üçüncü olan kızı Ömür Şimşek ve ailesini tebrik etti.



Yılmaz, Avustralya'nın Sidney kentinde 13-16 Nisan'da düzenlenen yarışmadan üçüncülükle dönen 9 yaşındaki öğrenci ile annesi Hatice Şimşek, dedesi Salih Şimşek ve anneannesi Güllü Kılboz'u Hatay Polisevi'nde ağırladı.



Ömür Şimşek ve ailesini kutlayan Yılmaz, öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.



Yılmaz, şehitlerin emanetine her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru Emirhan Şimşek, 4 Ekim 2023'te şüpheli motosiklet sürücüsüyle yaşanan kovalamaca sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştu.

