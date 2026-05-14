Hatay'da engelli bireyler konser verdi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde engelli bireylerden oluşan topluluk, Engelliler Haftası kapsamında "Engelsiz Ritimler" konseri düzenledi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen konserde engelli bireyler darbukalarıyla ritim gösterileri sundu.
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ersan Gök, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, konser hazırlıklarının 10 gün önce başladığını belirtti.
Grubun tamamen engelli bireyler ve kurum çalışanlarından oluştuğunu ifade eden Gök, emeği geçenlere teşekkür etti.
Program kapsamında engelli çocuklara Kızılay Kırıkhan Şubesi tarafından pamuk şeker ikram edildi ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.
