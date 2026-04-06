Hatay'da inşa edilecek raylı sistemin ön ihale aşaması tamamlandı

Hatay’da Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında yapılacak raylı sistemin ön ihale aşaması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek, modern ve konforlu ulaşım imkanı sunacak projenin ön ihale aşaması tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) teknik firmasıyla hayata geçirilecek raylı sistemle, şehir içi ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.

