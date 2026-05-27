        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da sağanakta çöken evde çocuklarından 1'i ölen 2'si yaralanan anne bayrama buruk girdi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanağın etkisiyle çöken evde çocuklarından 1'i ölen, 2'si yaralanan anne, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta etkili olan sağanakta yola doğru çöken ikamette hayatını kaybeden Abdulhannan El Muhammet'in (15) annesi Güner El Muhammet, evlat acısı yaşıyor.

        Olayda yaralanan kızı taburcu edilen anne, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren diğer oğlu Abdülcelil El Muhammet'ten (13) iyi haber gelmesini bekliyor.

        Güner El Muhammet, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanakta evini su basması nedeniyle 4 çocuğunu büyük kızının evine gönderdiğini söyledi.


        Yağışla uğraşırken kızının evinin çöktüğü haberini aldığını dile getiren El Muhammet, "Yaşamını yitiren oğlum evde üstünü değiştirdikten sonra kardeşlerini görmek için ablasının evine gitmişti. Bayram sevincimiz, dünyamız gitti, buruk kaldık. Çok acı, Allah kimseye yaşatmasın. Dünyam başıma yıkıldı. Ailem yok, herkes bir yerde. Çok acı bir bayram." ifadelerini kullandı.

        El Muhammet, hastanedeki oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
