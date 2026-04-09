Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 78 parça ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 78 parça ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.



Araçta arama yapan ekipler, değişik dönemlere ait ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 bin 767 sikke, 309 obje, 2 tüfek olmak üzere 13 bin 78 parça ele geçirdi.



Olayla ilgili şüpheliler Ö.E. ve İ.K. gözaltına alındı.

