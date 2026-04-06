Hatay'dan geçen Asi Nehri'nde ıslah çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde ıslah, taşkın önleme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, nehrin akış düzeninin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Nehirde taşkın riskinin azaltılmasının yanı sıra kıyı şeridinin düzenlenmesi, yürüyüş yollarının oluşturulması ve yeşil alanların artırılmasına ilişkin de uygulamalar yürütülüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.
Masatlı, Asi Nehri'nin güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüştürülmesini hedeflediklerini belirtti.
