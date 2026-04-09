Hatayspor Kulübünden "ücretli üyelik" haberlerine yalanlama

Hatayspor Kulübü, bazı sosyal medya hesaplarında kulübe üye olmak isteyen kişilerden 100 bin lira üyelik ücreti talep edildiğine dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.





Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kulübe üye olmak isteyen kişilerden herhangi bir ücret talep edilmediği vurgulandı.



Yalnızca kulüp tüzüğünde belirtilen yıllık 1500 lira üyelik aidatının alındığının belirtildiği paylaşımda, "Sözde haber sayfalarının gerçek dışı, itham edici haberlerini kınadığımızı beyanla, kamuoyundan bu ve bu gibi sayfaların asılsız iddialarını dikkate almamalarını rica ettiğimizi bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

