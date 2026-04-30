        Iğdır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Iğdır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Giriş: 30.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırılan kişilerin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin, sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesaplar aracılığıyla "oltalama" yöntemi kullanarak sponsorlu reklam içerikleriyle vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri, mağdurlara gönderdikleri sahte linkler ile kripto varlık hesabı oluşturdukları ve çok sayıda kripto varlık hesabı üzerinden gerçekleştirilen transferler sonunda parayı, soğuk cüzdan olarak tabir edilen hesaplara çekerek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

        Iğdır merkezli İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kars, Samsun ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

