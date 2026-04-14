Iğdır'da kaçak olarak keklik avlayan 3 kişiye 72 bin 829 lira ceza uygulandı
Giriş: 14.04.2026 - 14:09
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suveren kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, 3 kafeste 3 yabani keklik ele geçirildi.
Avcılık belgeleri olmadığı ve canlı mühre ile tuzak kullandıkları belirlenen M.Ö, S.Ö. ve D.Ö'ye 72 bin 829 lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri