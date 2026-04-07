        Isparta Haberleri

        Isparta'da ekim yapılan tarlalarda oluşan desenler havadan görüntülendi

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında, ekim sürecinin ardından tohumların çimlenmesiyle ilginç geometrik şekiller oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Bölgede yağışların ardından bahar aylarıyla yeşermeye başlayan ekin tarlalarında farklı yönlerde yapılan sürüm işlemleri geometrik şekilleri andırdı.

        Tarlalarda ekim sırasında kullanılan makinelerin düzensiz tohum bırakması sonucu yoğun çimlenmeyle alakalı görsel açıdan etkileyici desenler oluştu.

        Dronla havadan görüntülenen buğday ve arpa ekili tarlalarda oluşan bu manzara, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Görüntülerde, ekim ve sürüm yapılan tarlalarda üçgen ve dalga benzeri şekillerin oluştuğu görülüyor. Özellikle güneş ışığının açısına göre ton değiştiren yeşil ve toprak renkleri, desenleri daha da belirgin hale getiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

