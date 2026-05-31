        Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri dahil, 15 kişilik ekip, dron desteğiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

