Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.



Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Kara'nın (55) cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak kırsal Tekir Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'ne getirildi.



Tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü.



Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, Ayla öğretmenin annesi Emine Gürbüz, kızı Dilara Karakıyak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ünal Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

